La próxima semana habrá vacunación antirrábica en zona sur

La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.
El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 26 al viernes 30 en Don Santiago, Círculo 1, 2 y 4. La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.
Los puntos serán los siguientes:
Lunes 26
B° Don Santiago, manz. C – Lote 1 (Forrajeria Gallo)
(Zona Sudeste)
Martes 27
B° Círculo 1, manz. J – Lote 1 (Despensa Wilson)
(Zona Sudeste)
Miércoles 28
B° Don Santiago, Avda. Ángel Vargas esq. Mauritania
(Zona Sudeste)
Jueves 29
B° Círculo 2, manz. V – Lote 1 (Negocio Sr. Luis)
(Zona Sudeste)
Viernes 30
B° Círculo 4, manz. F – Lote 3 (Verdulería de la Sra. Luz)
(Zona Sudeste)