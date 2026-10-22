La próxima semana habrá vacunación antirrábica en zona sur

El servicio municipal se brindará del lunes 26 al viernes 30 en los barrios Don Santiago, Círculo 1, 2 y 4. La atención es por orden de llegada. Se solicita llevar a los animales con correa y bozal.
LocalesHace 1 horaPrensaPrensa
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La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 26 al viernes 30 en Don Santiago, Círculo 1, 2 y 4. La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.

Los puntos serán los siguientes:

Lunes 26

B° Don Santiago, manz. C – Lote 1 (Forrajeria Gallo)

(Zona Sudeste)

Martes 27

B° Círculo 1, manz. J – Lote 1 (Despensa Wilson)

(Zona Sudeste)

Miércoles 28

B° Don Santiago, Avda. Ángel Vargas esq. Mauritania

(Zona Sudeste)

Jueves 29

B° Círculo 2, manz. V – Lote 1 (Negocio Sr. Luis)

(Zona Sudeste)

Viernes 30

B° Círculo 4, manz. F – Lote 3 (Verdulería de la Sra. Luz)

(Zona Sudeste)

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