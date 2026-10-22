La imagen negativa de Javier Milei trepó al 56% tras sus dichos sobre llegar a fin de mes

La imagen negativa del presidente Javier Milei alcanzó el 56% el martes, luego de sus declaraciones sobre las dificultades económicas de los argentinos para llegar a fin de mes. Según un informe, el rechazo al mandatario creció cinco puntos por encima del promedio mensual, en medio de la repercusión que generaron sus dichos.

El relevamiento de la consultora Ad Hoc señaló que las expresiones del jefe de Estado provocaron un impacto negativo, aumentaron las críticas y elevaron el volumen de conversación en torno a su figura.

Además, el tema generó el pico mensual de menciones a Milei en el ecosistema digital y en los portales de noticias durante octubre.