Juicio por YPF: La Argentina pidió 30 días más

Argentina solicitó una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para presentar su respuesta al recurso de los fondos que buscan revertir el fallo favorable al país en el juicio por la expropiación de YPF. Con la extensión del plazo, la fecha límite para entregar el escrito de oposición pasaría al 2 de diciembre.

El pedido se produjo luego de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejara formalmente sin efecto la sentencia que había condenado al Estado argentino a pagar u$s16.100 millones, una cifra que superaba los u$s18.000 millones con intereses. La magistrada cumplió así con la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que en marzo de 2026 había revocado la condena.

La nueva presentación modifica los tiempos del expediente, pero no supone una resolución sobre el fondo de la disputa. Una vez que la Argentina entregue su respuesta, la Corte Suprema deberá decidir si acepta revisar el planteo de los demandantes, que pretenden restablecer la sentencia original.

La intervención del máximo tribunal estadounidense no está garantizada. La Corte recibe miles de solicitudes de revisión en cada período de sesiones y admite una proporción reducida de ellas. Además, no existe un plazo establecido para que sus integrantes resuelvan si toman el caso.