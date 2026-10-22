Operativo de identificación en el barrio Solidaridad

Se llevarán adelante operativos de identificación mediante valijas digitales en distintos barrios de la Capital y localidades cercanas así lo informó la titular del organismo Fernanda Ubiergo.

Hoy el operativo tendrá lugar en la manzana 445 C, lote 7, de la cuarta etapa del barrio Solidaridad.

Por su parte, el viernes 23 de octubre, las valijas digitales estarán disponibles en el Centro Vecinal del barrio 20 de Febrero.

Finalmente, el sábado 24 de octubre, las actividades concluirán en el edificio municipal de Vaqueros, ubicado sobre avenida San Martín 1450 de esa localidad.

En todos estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Los ciudadanos podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, además de tramitar pasaportes.

Costos y medios de pago

Los aranceles vigentes son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago exclusivamente para el trámite de DNI, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar la gestión.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Asimismo, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en los plazos de entrega. En el caso del DNI, el tiempo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Ante esta situación, se recomienda a quienes necesiten gestionar estos documentos que tengan en cuenta los plazos informados y realicen sus trámites con la debida anticipación, a fin de evitar inconvenientes ocasionados por las demoras en la entrega de los ejemplares.

