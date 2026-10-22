Nación garantiza inversiones para los ramales C14 y C15

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió esta tarde con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y acordó avanzar en los compromisos necesarios para concretar las obras de recuperación y mejora de los ramales ferroviarios C14 y C15, considerados estratégicos para el desarrollo productivo de Salta y del Norte argentino y la integración del Corredor Bioceánico.

Durante la reunión se acordó avanzar con una adenda al pliego licitatorio, sin modificar sus condiciones, para garantizar la obligatoriedad de las obras del ramal C14 y establecer el compromiso de financiamiento internacional para el C15.

Al referirse al resultado del encuentro, Sáenz destacó los compromisos alcanzados y la importancia de las obras para el desarrollo provincial. “Conseguimos un compromiso concreto: C14: se incluirá vía adenda en la licitación para potenciar la inversión minera. C15: se ejecutará con financiamiento internacional. Son obras estratégicas para el Corredor Bioceánico y para que Salta sea más competitiva”.

El gobernador agradeció las gestiones del jefe de Gabinete de la Nación y el acompañamiento de las cámaras empresariales, y destacó el acuerdo alcanzado para avanzar con ambos ramales, fundamentales para el crecimiento y el progreso de Salta.

“Quiero agradecerle al jefe de Gabinete y a todas las cámaras que hoy nos acompañaron. Nos vamos contentos, nos vamos felices, porque estos dos ramales, tanto el C14 como el C15, son fundamentales para el crecimiento y el progreso de nuestra querida Provincia. Así que gracias por haber resuelto un tema que no era optativo, sino obligatorio. Nos vamos felices”.

Por su parte, Santilli destacó el trabajo conjunto con Sáenz para encontrar una solución que permita avanzar con los proyectos ferroviarios. También señaló la importancia de ambos ramales para el desarrollo minero y agropecuario y la integración del Corredor Bioceánico.

En relación con el C14, Santilli explicó que se trabaja en el marco de la licitación con una adenda posterior, con el objetivo de avanzar en las inversiones junto con el sector minero.

Respecto del C15, el jefe de Gabinete nacional señaló que se avanzará mediante financiamiento internacional, a través del Ministerio de Economía de la Nación.

Santilli también destacó la importancia geopolítica de ambos corredores para conectar al país y acompañar el desarrollo de las actividades productivas.

“Estas dos decisiones nos ponen en línea con la visión geopolítica que sostiene el Presidente Milei: por un lado, la inversión y el desarrollo privado y por otro, todo lo que genere el futuro desarrollo minero y agropecuario en la provincia de Salta”.





Acompañamiento del sector empresario

La comitiva salteña estuvo acompañada por representantes de siete entidades empresarias y productivas: la Cámara de Minería de Salta, CAPEMISA, la Unión Industrial de Salta, la Sociedad Rural Salteña, la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara de Turismo y Prograno.

José Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña, destacó el resultado de la reunión y subrayó la importancia de avanzar con las obras ferroviarias para mejorar la competitividad de Salta y fortalecer la conexión con los mercados internacionales.

“Fue una reunión muy fructífera, creemos que hay una mirada geopolítica de unir a toda la Argentina, lograr conectarnos con el mundo y ser más competitivos. En esa misión creo que nos encontramos todos juntos, junto al equipo del Gobernador, y vamos a llegar a buen puerto para poder realizar las obras que hacen falta para ganar competitividad”.