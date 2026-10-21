Las escuelas continúan recibiendo capacitaciones ante sismos

Es fundamental que la comunidad educativa conozca las medidas de prevención y sepa cómo actuar ante un movimiento sísmico, teniendo en cuenta que la ciudad de Salta se encuentra en una zona sísmica de grado 3.

En ese marco, la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y en conjunto con Defensa Civil de la Provincia, lleva adelante jornadas en distintos establecimientos educativos de la ciudad, destinadas a docentes y alumnos.

Esta mañana se realizó una jornada en la escuela Salfity, ubicada en la zona sudeste, donde participaron más de 50 alumnos. El objetivo es brindar herramientas de prevención para saber cómo actuar ante un sismo.

“Estas capacitaciones son muy importantes, ya que los niños absorben toda la información y la trasladan a sus casas. Tenemos que estar preparados”, dijo Carlos Llampa, responsable del área Técnica, explicó Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana.

Cabe destacar que el 2 de noviembre se realizará un simulacro simultáneo con 10 establecimientos.

Desde el área remarcaron la importancia de que tanto estudiantes como docentes incorporen estas herramientas, que permiten fortalecer la prevención y contar con mayores recursos para actuar de manera adecuada ante una emergencia sísmica.