La UNATE celebró una nueva Gala Anual en el Teatro Provincial

La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE) realizó con una gran convocatoria su Gala Anual en el Teatro Provincial, donde los participantes de sus diferentes talleres presentaron números artísticos y compartieron con la comunidad el trabajo que desarrollan a lo largo del año.

Esta es la segunda gala que se realiza durante el año y constituye un espacio para visibilizar las propuestas de la institución. Durante el encuentro, los distintos grupos presentaron números de canto, tango, folclore, danzas contemporáneas, taichí, danzas árabes y danzaterapia, entre otras expresiones artísticas que reflejan la diversidad de actividades que forman parte de la UNATE.

La secretaria de las Personas Mayores, Agustina Esteban Zamar, destacó la importancia de generar y sostener estos espacios de participación, encuentro y expresión. Asimismo, resaltó el valor de las actividades que, además de promover el aprendizaje y la expresión artística, favorecen la construcción de vínculos, el compañerismo y el sentido de pertenencia, haciendo de la institución un lugar donde las personas mayores pueden compartir experiencias, desarrollar nuevos intereses y fortalecer sus relaciones sociales.

La actividad contó con la participación de la directora de la UNATE, Susana Tessio; el director general de Adultos Mayores, Jorge O’Brien; y el director de la UNATE de La Caldera, Pedro Segura, quienes acompañaron la celebración junto a los participantes, docentes y la comunidad educativa de la institución.

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, continúa impulsando y acompañando espacios de participación, aprendizaje y expresión para las personas mayores. En este marco, la Secretaría de las Personas Mayores fortalece las propuestas de la UNATE, promoviendo el encuentro, la integración y el desarrollo de actividades que contribuyen al bienestar y a la participación activa de las personas mayores en la comunidad.