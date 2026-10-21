La UNATE celebró una nueva Gala Anual en el Teatro Provincial

La propuesta reunió a las personas mayores que participan de los distintos talleres de la institución, quienes compartieron con el público una muestra de sus aprendizajes, talentos y expresiones artísticas.
LocalesHace 16 horasprensaprensa

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La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE) realizó con una gran convocatoria su Gala Anual en el Teatro Provincial, donde los participantes de sus diferentes talleres presentaron números artísticos y compartieron con la comunidad el trabajo que desarrollan a lo largo del año.

Esta es la segunda gala que se realiza durante el año y constituye un espacio para visibilizar las propuestas de la institución. Durante el encuentro, los distintos grupos presentaron números de canto, tango, folclore, danzas contemporáneas, taichí, danzas árabes y danzaterapia, entre otras expresiones artísticas que reflejan la diversidad de actividades que forman parte de la UNATE.

La secretaria de las Personas Mayores, Agustina Esteban Zamar, destacó la importancia de generar y sostener estos espacios de participación, encuentro y expresión. Asimismo, resaltó el valor de las actividades que, además de promover el aprendizaje y la expresión artística, favorecen la construcción de vínculos, el compañerismo y el sentido de pertenencia, haciendo de la institución un lugar donde las personas mayores pueden compartir experiencias, desarrollar nuevos intereses y fortalecer sus relaciones sociales.

La actividad contó con la participación de la directora de la UNATE, Susana Tessio; el director general de Adultos Mayores, Jorge O’Brien; y el director de la UNATE de La Caldera, Pedro Segura, quienes acompañaron la celebración junto a los participantes, docentes y la comunidad educativa de la institución.

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, continúa impulsando y acompañando espacios de participación, aprendizaje y expresión para las personas mayores. En este marco, la Secretaría de las Personas Mayores fortalece las propuestas de la UNATE, promoviendo el encuentro, la integración y el desarrollo de actividades que contribuyen al bienestar y a la participación activa de las personas mayores en la comunidad.

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