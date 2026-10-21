Estudiantes universitarios y terciarios podrán acceder gratis a libros para sus carreras

Con el objetivo de acompañar a los estudiantes del nivel superior y favorecer la continuidad de sus estudios, la Municipalidad de Salta llevará adelante una nueva entrega de libros y apuntes.

La actividad se realizará el viernes 23 de octubre, de 9 a 20, en la Biblioteca Popular Juan Carlos Dávalos, ubicada en 10 de octubre 551.

De esta manera, la gestión municipal continúa impulsando acciones concretas para los estudiantes de la ciudad, teniendo en cuenta que estudiar una carrera universitaria o terciaria implica esfuerzo, dedicación y también gastos que pueden convertirse en una dificultad para muchas familias.

El objetivo es que más jóvenes y adultos puedan encontrar recursos útiles para sus estudios, de manera gratuita y continuar construyendo su futuro a través de la educación.

Cabe recordar que todo el material de diferentes carreras fue donado por los vecinos de la ciudad en bibliotecas y espacios municipales.