Rige una alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento y viento Zonda para distintas zonas de la provincia de Salta, con vigencia este miércoles de 12 a 18 horas.

La alerta por viento abarca la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. En estas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Por otra parte, rige una alerta por viento Zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estas zonas se prevén velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede ocasionar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.