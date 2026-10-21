Boca dio un paso decisivo en lo deportivo y en lo económico. Con un gol agónico de Leandro Paredes, que selló el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, el equipo de Rodolfo Arruabarrena revirtió la serie de semifinales y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. El resultado le permitió mantener vivo el objetivo de conquistar un título internacional y abrió la posibilidad de sumar millones de dólares a las cuentas del club.

Hasta el momento, Boca acumula u$s 6,28 millones en premios por su participación en las dos competencias continentales de la temporada. El monto se compone de los u$s 3,68 millones obtenidos durante la fase de grupos de la Copa Libertadores y los u$s 2,6 millones reunidos en su recorrido por la Sudamericana, torneo al que llegó después de quedar eliminado de la primera competencia.

La cifra todavía no incluye el premio correspondiente a la final. La CONMEBOL estableció una recompensa de u$s 10 millones para el campeón de la Sudamericana y de u$s 2,5 millones para el subcampeón.

El escenario más favorable para el Xeneize sería conquistar el título en Barranquilla, Colombia. Si se consagra campeón, recibirá u$s10 millones adicionales y elevará sus ingresos acumulados por premios internacionales en 2026 a u$s16,28 millones.

En cambio, si pierde la definición, sumará u$s2,5 millones por el segundo puesto. En ese caso, el total de las dos competiciones alcanzará los u$s 8,78 millones. La diferencia entre ambos desenlaces será de u$s 7,5 millones, una suma que convierte a la final en una instancia clave también desde el punto de vista financiero.