El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechó la visita de Javier Milei a Madrid para lanzar una provocación política contra el mandatario argentino y reivindicar la identidad de la izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desplegó una gran lona en la fachada de su sede, ubicada en la calle Ferraz, con el mensaje: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”. La iniciativa incluyó un video de Sánchez en redes sociales, en el que respondió a los cuestionamientos que ambos dirigentes suelen intercambiar.
Pedro Sánchez recibió a Javier Milei en España con una bandera y reivindicó
PolíticaHace 5 horasPrensa
El presidente español respondió a las críticas de Milei con una lona en la sede del PSOE y un video en redes sociales. Reivindicó las pensiones, el salario mínimo y los derechos sociales en plena campaña electoral.
“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, afirmó Sánchez en la grabación. Luego enumeró políticas de su Gobierno para reivindicar esa identidad: los aumentos de las pensiones y del salario mínimo, la ampliación del tiempo de cuidado familiar y la defensa del derecho al aborto. También incluyó una referencia a la política internacional: “Si defender el no a la guerra y el sí a la paz es ser zurdo, soy zurdo”. El mensaje terminó con una definición explícita: “Sí, soy zurdo y a mucha honra”.
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Fue después de que el Presidente calificara al jefe de gobierno español de “impresentable dictador”.