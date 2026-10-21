Pedro Sánchez recibió a Javier Milei en España con una bandera y reivindicó

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechó la visita de Javier Milei a Madrid para lanzar una provocación política contra el mandatario argentino y reivindicar la identidad de la izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desplegó una gran lona en la fachada de su sede, ubicada en la calle Ferraz, con el mensaje: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”. La iniciativa incluyó un video de Sánchez en redes sociales, en el que respondió a los cuestionamientos que ambos dirigentes suelen intercambiar.