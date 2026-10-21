Javier Milei llamó "dictador impresentable" a Pedro Sánchez en Madrid

Javier Milei calificó de “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y responsabilizó a la inmigración por las manifestaciones y los episodios de violencia social registrados en distintas ciudades de Europa. Lo hizo durante su discurso en la Nueva Economía Fórum 2026, en Madrid, en el marco de su gira por España, donde volvió a cuestionar al socialismo y reivindicó las ideas liberales.

El mandatario argentino comenzó su exposición con elogios a España y a su papel en la historia de América. “Nos sabemos herederos y beneficiarios de esta gran gesta civilizatoria y por eso seguimos manteniendo con España un vínculo profundo y estrecho”, afirmó, en referencia a la conquista y la colonización del continente.