Los móviles de castración recorrerán distintos barrios del lunes 26 al viernes 30

La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de castración en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, el servicio cuenta con dos móviles: uno que recorre los barrios y otro que brinda atención en un punto fijo.

La próxima semana, ambos funcionarán del lunes 26 al viernes 30 de octubre, de 8.30 a 13. Los turnos deberán solicitarse previamente por WhatsApp. El cupo diario será de 30 atenciones para el Móvil 1 y de 40 para el Móvil 2.

El cronograma será el siguiente:

MÓVIL 1

LUNES 26

Barrio Mirador, calle Amaro Morón Giménez 448, Centro Vecinal.

Turnos: 3872514040

MARTES 27

Barrio Castañares 200 Viviendas, Centro Vecinal, calle Macapillo 250.

Turnos: 3875900292

MIÉRCOLES 28

Barrio ARA San Juan, calle Nolasco N.º 1.

Turnos: 3874447552

JUEVES 29

Barrio Parque Belgrano, 3.ª etapa, block 25.

Turnos: 3874627007

VIERNES 30

Barrio Villa Luján, calle Pedernera 981.

Turnos: 3874869028

MÓVIL 2

Del lunes 26 al viernes 30 de octubre

Barrio Ciudad del Milagro, calle Jorge Mayol s/n.

Turnos: 3874564604