Los móviles de castración recorrerán distintos barrios del lunes 26 al viernes 30
La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de castración en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, el servicio cuenta con dos móviles: uno que recorre los barrios y otro que brinda atención en un punto fijo.
La próxima semana, ambos funcionarán del lunes 26 al viernes 30 de octubre, de 8.30 a 13. Los turnos deberán solicitarse previamente por WhatsApp. El cupo diario será de 30 atenciones para el Móvil 1 y de 40 para el Móvil 2.
El cronograma será el siguiente:
MÓVIL 1
- LUNES 26
Barrio Mirador, calle Amaro Morón Giménez 448, Centro Vecinal.
Turnos: 3872514040
- MARTES 27
Barrio Castañares 200 Viviendas, Centro Vecinal, calle Macapillo 250.
Turnos: 3875900292
- MIÉRCOLES 28
Barrio ARA San Juan, calle Nolasco N.º 1.
Turnos: 3874447552
- JUEVES 29
Barrio Parque Belgrano, 3.ª etapa, block 25.
Turnos: 3874627007
- VIERNES 30
Barrio Villa Luján, calle Pedernera 981.
Turnos: 3874869028
MÓVIL 2
- Del lunes 26 al viernes 30 de octubre
Barrio Ciudad del Milagro, calle Jorge Mayol s/n.
Turnos: 3874564604