Identifican a ocho desaparecidos en el centro clandestino La Perla

El anuncio oficial de las identidades será este viernes en los Tribunales Federales de Córdoba, tras el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en uno de los centros de tortura y exterminio más grandes de la última dictadura.
SociedadHace 6 horasPrensaPrensa
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La Justicia Federal de Córdoba dará a conocer las identidades de ocho desaparecidos durante la última dictadura militar cuyos restos fueron encontrados en el centro clandestino La Perla. El anuncio será este viernes 23 a las 9, en una conferencia de prensa que se realizará en la capital provincial y será transmitida de manera virtual.

El anuncio oficial estará a cargo del Juzgado Federal Nº3, encabezado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. La presentación pública se hará luego de haber notificado de manera previa y privada a la totalidad de los familiares de las víctimas.

Los restos fueron recuperados en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el marco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad que siguen avanzando en esa provincia.

Las identificaciones fueron posibles por el trabajo realizado en el sector denominado Loma del Torito, ubicado dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera. Durante 2025, se encontraron fragmentos óseos que fueron analizados antropológica y genéticamente, y se realizaron cotejos de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

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