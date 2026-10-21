Estados Unidos apuesta fuerte por la reelección de Javier Milei

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció este martes en la ciudad de Neuquén que su país aportará a la Argentina una asistencia financiera de hasta u$s20.000 millones antes del final de 2027, pero supeditó los giros posteriores a la continuidad de un gobierno de derecha.

El representante diplomático expuso la postura de la administración de Donald Trump ante ejecutivos durante un foro de la Cámara de Comercio Argentina-Texas para respaldar la gestión del presidente Javier Milei, y vinculó de forma explícita el auxilio económico con los comicios presidenciales del próximo año. "Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección", afirmó el enviado de la Casa Blanca ante el auditorio.

En esa misma línea, remarcó la posición ideológica de Washington: "Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda". "Este apoyo no queda solamente en las palabras. Nosotros vinimos poniendo la plata sobre la mesa", agregó Lamelas.