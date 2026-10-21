El Vaticano envía otra delegación para avanzar con la visita del Papa a la Argentina

El Vaticano enviará una nueva delegación a la Argentina para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión representa una nueva señal de continuidad de los preparativos, aunque la Santa Sede todavía no confirmó oficialmente la realización de la gira sudamericana, que también contempla escalas en Uruguay y Perú.

Los enviados llegarán a fin de mes y mantendrán reuniones con autoridades de seguridad y representantes de la Iglesia para supervisar los lugares que recorrerá el Pontífice. La agenda incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La delegación coordinará con los organismos de seguridad de las jurisdicciones involucradas los detalles del operativo previsto para la visita. También se reunirá con representantes del Arzobispado para organizar el alojamiento del Papa, las misas y las actividades programadas durante su estadía.

Entre los lugares que figuran en la agenda se encuentran el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Villa Devoto. Los enviados también viajarán a Uruguay y Perú para supervisar las sedes previstas en esos países, antes de permanecer en Sudamérica a la espera de la llegada del Pontífice.