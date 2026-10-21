Brasil rechazó los insultos de Javier Milei contra Lula da Silva

La Cancillería de Brasil repudió este martes las acusaciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre un presunto fraude en favor de Luiz Inácio Lula da Silva. El gobierno del país vecino calificó los dichos del mandatario liberal como una "declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo" antes de la segunda vuelta electoral del domingo 25.

El jefe de Estado de la Argentina arremetió contra su par brasileño en la red social X, donde manifestó su deseo de que el "último truco de campaña sucia no sea robarse la elección". Además, el líder libertario tildó al mandatario de "progre machirulo" y cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y del sistema de votación.

La respuesta diplomática de Brasilia enfatizó el rechazo a cualquier tipo de interferencia exterior en los asuntos institucionales locales. El documento oficial sostuvo que las manifestaciones de Milei "constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño" y reproducen "mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años".

Ante los señalamientos contra las urnas, el Palacio de Itamaraty ratificó la absoluta transparencia de sus mecanismos institucionales. El texto oficial remarcó que el instrumento electoral de la nación "ha demostrado ser seguro, nunca registró irregularidades, y observadores electorales de todo el mundo ya han ratificado esta realidad en la primera vuelta".