Con presencia de operarios y maquinaria pesada se realiza el traslado del histórico puente metálico que se encuentra sobre el río Vaqueros. Se trata de una instancia clave de la obra ya que permitirá la construcción del segundo de 120 metros de longitud.

Al hacer mención a esta instancia de la obra, para la construcción de los dos puentes sobre el río Vaqueros y su circunvalación, el gobernador Gustavo Sáenz destacó el avance en la modernización de la infraestructura vial metropolitana para que “los salteños estemos cada vez más y mejor integrados”.

“Es un compromiso asumido: no se trata del esfuerzo de una sola persona, sino del trabajo conjunto de quienes entendemos que las obras deben trascender gestiones”, indicó el mandatario.

Las tareas avanzan de forma sostenida por la decisión del Gobernador para que, ante las demoras del gobierno nacional, la Provincia asista a cuenta financieramente este proyecto que optimizará la infraestructura vial de la zona en beneficio del área metropolitana.

El puente metálico, de 112 años de antigüedad, será reubicado aguas abajo para ser destinado a uso peatonal y de ciclistas, preservando así su funcionalidad. Los trabajos se extenderán por unos días y se ejecutarán en tramos, teniendo en cuenta su longitud y tonelaje.

Paralelamente continúa la construcción de los 4 kilómetros de autopista, desde la zona del Quirquincho hasta el río Vaqueros, y desde el río Vaqueros por la costanera hasta el puente del río Wierna, la cual contarán con cantero central, iluminación LED y rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación