Boca venció 3 a 1 a Vasco da Gama y clasificó a la final de la Copa Sudamericana

Boca venció 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná de Río de Janeiro y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize había perdido 1-0 en la Bombonera, pero se impuso en la revancha y selló un global de 3-2 para eliminar al conjunto brasileño. Así, el equipo de Rodolfo Arruabarrena jugará la definición del certamen continental el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la serie con un global de 3-2, Boca cambiará el foco y volverá a competir en el Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó atrás la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora deberá afrontar un nuevo compromiso por el campeonato local antes de la definición continental.

Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre, desde las 17, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, donde el Xeneize buscará sumar puntos para sostenerse en la pelea durante la recta final de la fase regular.