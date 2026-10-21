Boca venció 3 a 1 a Vasco da Gama y clasificó a la final de la Copa Sudamericana

Con Leandro Paredes como héroe, el Xeneize se impuso en el Maracaná después de una noche cargada de emociones, revirtió la serie por un global de 3-2 y quedó a un paso de conquistar el título continental.
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Boca venció 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná de Río de Janeiro y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize había perdido 1-0 en la Bombonera, pero se impuso en la revancha y selló un global de 3-2 para eliminar al conjunto brasileño. Así, el equipo de Rodolfo Arruabarrena jugará la definición del certamen continental el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la serie con un global de 3-2, Boca cambiará el foco y volverá a competir en el Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó atrás la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora deberá afrontar un nuevo compromiso por el campeonato local antes de la definición continental.

Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre, desde las 17, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, donde el Xeneize buscará sumar puntos para sostenerse en la pelea durante la recta final de la fase regular.

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El Xeneize sumó u$s3,68 millones por su participación en la fase de grupos de la Libertadores y otros u$s2,6 millones por su recorrido en la Sudamericana. Tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, jugará la definición en busca del premio mayor: si es campeón, acumulará u$s16,28 millones; si pierde, el total será de u$s8,78 millones.
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