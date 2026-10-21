Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles 21 de octubre, en sesión especial, un extenso temario que incluye proyectos sobre discapacidad, morosidad y propiedad privada -donde se buscará restituir la Ley de Tierras- en una jornada que se podría extender hasta la madrugada del jueves o incluso, según fuentes parlamentarias, durar hasta 24 horas.

La reunión está convocada a partir de las 12, impulsada por el oficialismo con acuerdo de los bloques dialoguistas, que darían el quorum para tratar temas como las expropiaciones y régimen de tierras, la regulación del endeudamiento familiar, la atención de la discapacidad, la trazabilidad de medicamentos de riesgo y el incremento de penas por actos de vandalismo en zonas rurales, según la convocatoria formal.