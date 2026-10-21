Sáenz pidió revisar los cambios al régimen de exportación fronteriza

El gobernador Gustavo Sáenz planteó al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, la necesidad de revisar la normativa que introdujo cambios en el régimen de tráfico fronterizo de exportación.

Durante el encuentro, ambos funcionarios se comunicaron con el director general de Aduanas, José Vélis, para transmitirle la posición de la Provincia de Salta sobre esta medida.

La propuesta presentada por el mandatario provincial apunta a fortalecer los mecanismos de control vigentes y prevenir desvíos hacia prácticas de carácter comercial, sin perjudicar el comercio legal que se desarrolla en la zona de frontera.

Sáenz también expuso las consecuencias que genera la modificación de la normativa, cuestionada por empresarios y municipios fronterizos de Salta, que solicitan una revisión para abordar la situación de manera integral.