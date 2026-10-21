Salta presentó una propuesta complementaria al régimen de coparticipación

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, expuso ante la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación una propuesta orientada a reducir las desigualdades estructurales entre las provincias argentinas y fortalecer el federalismo fiscal.

La reunión contó con la participación del presidente de la comisión, el senador Eduardo Vischi, de Corrientes; la vicepresidenta, senadora Flavia Royón; y otros expositores, entre ellos el diputado nacional Lisandro Nieri, de Mendoza; el exlegislador y actual director ejecutivo de CIPPEC, Luciano Laspina; y el responsable del área económica de Fundar, Guido Zack.

Durante su exposición, Dib Ashur presentó los lineamientos del Régimen de Equidad Federal (REF), una iniciativa que propone complementar el sistema vigente de coparticipación mediante criterios objetivos, medibles y solidarios, con el propósito de reducir las brechas de infraestructura, conectividad, desarrollo socioeconómico y capacidad fiscal entre las jurisdicciones.

Los conceptos desarrollados por el ministro forman parte de un segundo libro sobre coparticipación federal de impuestos que se encuentra en elaboración. Esta publicación dará continuidad al primer libro sobre la temática, que Salta ya presentó ante distintos sectores, con el objetivo de contribuir al debate sobre la distribución de los recursos públicos y los desafíos del federalismo fiscal argentino.

La propuesta se apoya en el análisis de las desigualdades económicas y territoriales del país. nte a esta realidad, el REF busca aportar herramientas que permitan avanzar hacia una distribución de recursos más equitativa, sin requerir como punto de partida una reforma integral del régimen actual.

Otro de los aspectos abordados fue el impacto de los recursos destinados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre las finanzas provinciales.

Es decir, los recursos que se recaudan, se destinan a la seguridad social y parte de esos fondos proviene de recursos tributarios que se desprenden de la masa coparticipable.

El planteo apunta a analizar cómo estas asignaciones inciden en los recursos disponibles para las jurisdicciones y en el equilibrio del federalismo fiscal.

Asimismo, el ministro destacó la importancia estratégica de la infraestructura para impulsar el crecimiento del norte argentino. En particular, la conectividad para la salida de la producción y el desarrollo de la energia, la mineria, el sector agropecuario, y la economía del conocimiento.

Con esta presentación en el Senado de la Nación, Salta continúa aportando propuestas al debate federal, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de distribución de recursos que contemple las desigualdades territoriales y contribuya a generar condiciones de desarrollo más equilibradas para todas las provincias.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación