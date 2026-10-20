Dos deportistas salteños trasplantados representarán a nuestro país en los Juegos Panamericanos para Trasplantados

Salta suma dos atletas a la selección argentina que disputará la primera edición de los Juegos Panamericanos para Deportistas Trasplantados. La cita continental, que se llevará a cabo en la ciudad uruguaya de Maldonado, busca promover hábitos saludables y ponderar el rol del ejercicio en la recuperación, calidad de vida e integración social.

En este marco, Jorge Clavell participará en las pruebas atléticas de 100, 400, 800, 1500 y 5000 metros, mientras que Fabiana Farjat lo hará en las instancias de natación y en los lanzamientos de bala y jabalina.

Su presencia en este encuentro internacional constituye un gran logro para el deporte local y un testimonio del valor de la actividad física como herramienta de superación. Al respecto, el Ministerio de Turismo y Deportes destaca el desempeño de ambos representantes y acompaña el mensaje de concientización sobre la donación de órganos.