Dos deportistas salteños trasplantados representarán a nuestro país en los Juegos Panamericanos para Trasplantados

Jorge Clavell y Fabiana Farjat integran la delegación nacional que competirá del 21 al 25 de octubre en Maldonado, Uruguay. El certamen reunirá a 140 atletas de 10 países para visibilizar la importancia de la donación de órganos.
DeportesHace 18 horasprensaprensa

110669-deportistas-saltenios-representaran-a-argentina-en-los-primeros-juegos-panamericanos-para-trasplantados

Salta suma dos atletas a la selección argentina que disputará la primera edición de los Juegos Panamericanos para Deportistas Trasplantados. La cita continental, que se llevará a cabo en la ciudad uruguaya de Maldonado, busca promover hábitos saludables y ponderar el rol del ejercicio en la recuperación, calidad de vida e integración social.

En este marco, Jorge Clavell participará en las pruebas atléticas de 100, 400, 800, 1500 y 5000 metros, mientras que Fabiana Farjat lo hará en las instancias de natación y en los lanzamientos de bala y jabalina.

Su presencia en este encuentro internacional constituye un gran logro para el deporte local y un testimonio del valor de la actividad física como herramienta de superación. Al respecto, el Ministerio de Turismo y Deportes destaca el desempeño de ambos representantes y acompaña el mensaje de concientización sobre la donación de órganos.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-10-21 at 06.52.13

Boca acumula u$s 6,28 millones en premios

Prensa
DeportesHace 3 horas
El Xeneize sumó u$s3,68 millones por su participación en la fase de grupos de la Libertadores y otros u$s2,6 millones por su recorrido en la Sudamericana. Tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, jugará la definición en busca del premio mayor: si es campeón, acumulará u$s16,28 millones; si pierde, el total será de u$s8,78 millones.
Boletín de noticias