Boca va por una remontada histórica ante Vasco da Gama

Boca visitará este martes a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en la gran final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto.

Boca llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que en la ida cayó 1-0 como local en "La Bombonera", en un partido que se definió a favor del equipo brasileño gracias al gran cabezazo de Adson.