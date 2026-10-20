Más ciudades francesas implementaron toque de queda

Este martes el funcionario celebró el resultado de dicha implementación: "Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización", escribió en su cuenta de X. Además, Lecornu anunció nuevos toques para este martes, "donde la situación lo requiera".

En París, el toque de queda estuvo vigente de las 23 del lunes (21:00 GMT) hasta las 6 del martes (04:00 GMT) en torno a la Plaza de la República y en las calles de los alrededores de Les Halles, indicaron las autoridades locales citadas por el canal de televisión francés BFM TV.

En Lyon, la medida comenzó a las 21 del lunes (19:00 GMT) hasta las 6 del martes (04:00 GMT) en una zona de Presqu'ile de Lyon, una zona del centro de la ciudad.

Por otra parte, el prefecto del departamento de Norte, en la zona septentrional de Francia, impuso un toque de queda en zonas de Lille, Wattignies, Douai y Denain de las 20 del lunes (18:00 GMT) hasta las 6 (04:00 GMT) para los próximos dos días, indicó el Matignon, la oficina del primer ministro de Francia, según el mencionado medio francés.

Al sureste del país, en Niza, el alcalde Eric Ciotti anunció en X un toque de queda para menores de edad que entró en vigor el lunes a las 21 (19:00 GMT).

Alrededor de 550 mil personas participaron el sábado en protestas en todo Francia. Un total de 2.397 personas fueron arrestadas durante las protestas marcadas por la violencia, según cifras dadas a conocer el domingo por el Ministerio del Interior francés.

Además, un total de 997 oficiales de policía y gendarmes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad.