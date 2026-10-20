Apu volvió a Los Simpson tras casi 10 años de ausencia

Apu Nahasapeemapetilon, uno de los personajes icónicos de Los Simpson , habló por primera vez en casi una década en el episodio de anoche de la serie animada.

Apu fue presentado por primera vez en la primera temporada de la serie durante el episodio 8 "The Telltale Head" ("La cabeza delatora"), donde el actor Hank Azaria le dio voz. Azaria Continuó interpretando al personaje durante 29 temporadas hasta que el documental de 2017 The Problem With Apu exploró los estereotipos racistas detrás de su representación.

En el episodio de anoche de Los Simpson, Apu regresó con diálogos por primera vez desde el episodio "Los Serfsons" de 2017. Ahora, la voz de Apu la interpreta Sunil Malhotra, mientras que la de su esposa Manjula la da Janina Gavankar.

En el especial de Halloween, "The Revengening", una figura enmascarada se venga de los habitantes de Springfield antes de revelar su identidad como Apu. Explica que pasó los últimos años abandonado en la Isla de la Basura Olvidada. "Soy el hombre al que dieron por muerto. ¡Soy aquel cuya existencia fingieron!"