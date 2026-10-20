Prevén ráfagas intensas y viento Zonda en la Puna y los Valles de Salta

El alerta estará vigente de 12 a 18 horas y afectará a sectores de la Puna y los Valles. Se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h en las zonas cordilleranas y los 70 km/h en áreas afectadas por el viento Zonda.
 
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El pronóstico advierte sobre condiciones meteorológicas adversas para este martes, con una alerta amarilla por viento en la Puna y otra por viento Zonda en distintos sectores de los Valles de la provincia de Salta.

En la zona cordillerana, el alerta comprende la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Por otra parte, el alerta por viento Zonda alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estas áreas, se prevén velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h.

El fenómeno podría ocasionar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de extrema sequedad.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones, evitar las actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños, por lo que se aconseja prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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