Aumentaron a $15 millones la recompensa por Axel González

El Gobierno nacional aumentó a $ 15.000.000 la recompensa por información que permita localizar a Axel Alejandro González, un joven chaqueño que desapareció hasce cinco meses. La medida apunta a obtener aportes que ayuden a orientar la investigación abierta en la provincia del Chaco, donde la Justicia analiza si el caso puede estar relacionado con un delito contra la integridad física.

La decisión se hizo efectiva mediante la resolución 1068/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, el pago se concretará a aquellas personas que no hayan tenido participación en los hechos investigados y que puedan aportar datos concretos sobre el paradero del joven. El monto anterior era de $ 10.000.000 y había sido dispuesto mediante la resolución RESOL-2026-508-APN-MSG.

González, nacido el 9 de julio de 2004, fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, cerca de las 02:00, en el barrio Anunciación de Fontana, en la provincia del Chaco. Su último domicilio conocido se encontraba en el barrio Takay, en la localidad de Puerto Tirol.

El expediente tramita ante el Equipo Fiscal N.º 14 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la fiscal provisoria Julieta Arolfo. La causa fue registrada bajo el número 15708/2026-1 y lleva la carátula “Gómez María Inés s/ denuncia desaparición de persona”.

Según los fundamentos de la medida, la fiscalía solicitó el 11 de septiembre una ampliación del ofrecimiento mediante el Oficio N.º 1919. El pedido fue dirigido al procurador general de la provincia, Jorge Omar Canteros, para que gestionara ante el programa nacional el aumento de la recompensa.

En este contexto, aquellas personas que tengan datos sobre el paradero de González o conozcan qué fue de él pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. El organismo depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. El procedimiento contempla la preservación de la identidad de quien brinde los datos.