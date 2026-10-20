Un estudiante argentino fue premiado en Harvard

El estudiante argentino Martín Ezequiel Pulitano fue premiado en la Universidad de Harvard junto con su equipo por FEEL, un dispositivo pensado para personas ciegas que obtuvo tres reconocimientos en un hackatón. El proyecto ganó el primer premio general y obtuvo otros dos reconocimientos en distintas categorías.

La distinción llegó después de más de 50 horas entre la competencia y las ceremonias de HackHarvard 2026. Pulitano, estudiante de tercer año de Ingeniería Informática en la UCEMA, contó a Infobae: “Fue intenso. Dormí 40 minutos en todo el fin de semana”.

HackHarvard es una competencia para estudiantes de pregrado. Esta edición se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de octubre. Cada año convoca a más de 500 participantes de más de 30 universidades y 10 países, que deben crear desde cero propuestas de software, hardware, arte, herramientas y experimentos.

Pulitano, de 20 años, difundió el resultado en una publicación. “Somos los ganadores de HackHarvard 2026. Todavía estoy en shock”, escribió. “Venir desde Argentina y ganar en la universidad más famosa del mundo. Todavía me cuesta creer que esté escribiendo esto”.

El equipo desarrolló FEEL y ganó el primer premio de la categoría Hardware for Good. Así lo explicó Pulitano: “Armamos hardware para el bien, no para vender: un dispositivo para reemplazar el bastón para gente ciega”.

Sobre el funcionamiento del dispositivo, Pulitano explicó: “Tiene sensores que pueden detectar hasta cinco metros, con visión de 180 grados que próximamente queremos que sea de 360°. Puede marcar con unos pins en la mano, dar presión donde haya objetos para que la persona no se choque y pueda caminar”.

El estudiante señaló que el proyecto parte del uso del tacto. “Las personas ciegas tienen el tacto más desarrollado. Aprovechamos eso e innovamos con inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes”, dijo.

FEEL cuenta con una IA integrada y una aplicación visual. “Desarrollamos un agente de IA que puede guardar configuraciones y lugares que le gustan a la persona. La plataforma predice cuánto tarda en caminar y aprende de eso”, explicó Pulitano.