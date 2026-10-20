El sábado 24 los cementerios estarán cerrados por tareas de fumigación

Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán desde las 14 hs en ambas dependencias, Santa Cruz y San Antonio de Padua. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo de 7 a 19 hs, y de 7 a 13 hs para trámites administrativos.
 
LocalesHace 7 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-10-20 at 07.43.41

La Municipalidad informa a la comunidad en general que este sábado 24, a partir de las 14 hs, los cementerios De La Santa Cruz y San Antonio de Padua permanecerán cerrados por tareas de mantenimiento, higiene y seguridad.

Durante la jornada se hará la correspondiente fumigación para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya y evitar la presencia de insectos, alimañas y roedores.

La atención y las tareas habituales se retomarán de manera normal el domingo 25 de 7 a 19 hs y de 7 a 13 para trámites administrativos.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-10-20 at 11.42.10

Un niño de Tartagal espera una familia

Prensa
LocalesHace 3 horas
Un niño de 4 años busca una familia en cualquier lugar del país que esté dispuesta a acompañarlo en su crecimiento, brindarle afecto y ayudarlo a desarrollar todo su potencial.
WhatsApp Image 2026-10-20 at 10.33.09

Iniciaron las inscripciones para el Pre Cosquín 2027 sede Salta

Prensa
LocalesHace 4 horas
El certamen de canto y danza tendrá sus instancias selectivas el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Teatro Municipal, Avda. Paraguay 1240. La convocatoria está destinada a artistas que quieran demostrar su talento y competir por un lugar en la delegación salteña que viajará a Cosquín. 
Boletín de noticias