El móvil odontológico llegó hasta el CIC de Unión

La atención será hasta el 30 de octubre en el horario de 8 a 13 hs. Solo lunes y viernes el servicio también funcionará por la tarde de 14 a 18 hs. Los vecinos podrán acceder al móvil full para diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries, entre otros. Por consultas comunicarse al 3876332124.
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El Móvil Odontológico Full llegó hasta el CIC de Unión para brindar su servicio a todos los vecinos de la zona norte. La atención será hasta el 30 de octubre en el edificio ubicado en Av. Armada Argentina y J.M. Mirau.

El 26 de octubre, se darán los turnos por orden de llegada para toda la semana. La atención será de 8 a 13 hs. mientras que los días 23, 26 y 30 también será por la tarde de 14 a 18 hs.

Los vecinos sin obra social que necesiten de este servicio podrán acceder a diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries y extracciones.

Se recuerda que para la atención es fundamental llevar el DNI (físico o virtual), certificado de negativa de ANSES y la boca higienizada.

De esta manera, la Municipalidad brinda atención odontológica a los vecinos para que puedan cuidar su salud bucal más cerca de casa. Ante cualquier consulta, comunicarse al 3876332124.

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