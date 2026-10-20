Hoy el Móvil de Licencias estará en el Centro Vecinal de Roberto Romero

Tal como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, para facilitar trámites a los vecinos, la Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a los barrios.

En ese sentido, el Móvil de Licencias de Conducir, dependiente de la Secretaría de Tránsito, continúa atendiendo en diferentes puntos de la ciudad durante la mañana.

Durante la semana atenderá en los siguientes lugares:

Martes 20 de octubre: Centro Vecinal de Roberto Romero (Apeninos y Mercedes Guemes Mza 140 Lote 11)

Jueves 22 de octubre: Taller del Roperito (Mza 483 A Local 1 Torre F B° El Huaico)

Viernes 23 de octubre: Barrio 15 de febrero (Mza X lote 17)

La atención es por orden de llegada y se recuerda que los interesados pueden consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además pueden:

+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral.

+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y exámenes de audición y psicológicos, y serán los médicos quienes llenarán el formulario.

+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)