El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3

Mattia Colnaghi seguirá en la Fórmula 3 en 2027 y lo hará con el Campos Racing, uno de los más fuertes de la categoría y que ganó los últimos dos campeonatos de equipos y este año también se llevó el de pilotos con el estadounidense Ugo Ugochukwu (ex piloto de la academia de McLaren). Con el apoyo del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Red Bull, el argentino logró dar el salto y dejar atrás la escudería MP Motorsport. El objetivo será luchar por el título en el venidero ejercicio.

El avance en la segunda mitad de la temporada de Fórmula 3 en 2026 le permitió a Mattia Colnaghi ganar confianza de cara a lo que viene. El piloto nacido en Monza, Italia, pero de madre argentina lo que llevó a correr con licencia de nuestro país desde este año, sumó puntos en seis de las ocho carreras de las últimas cuatro fechas. En cuatro de ellas acarició el podio y demostró sus condiciones cuando logró tener un medio mecánico acorde. Se sumó la confianza tras el rodaje y la experiencia adquiridos ya que se trató de su primer año en la especialidad.

Red Bull, que apadrina a Colnaghi, vio su perfomance y analizó de forma detallada el rendimiento tanto en la pista como en la telemetría. El chico no desentonó cuando logró tener en su Dallara la puesta a punto correcta y ratificaron el potencial que vieron en él cuando se consagró campeón de la Eurocup-3 en 2025. Este panorama permitió que la estructura austriaca siga apoyando a Mattia, pero con la condición de que cambie de equipo y el seleccionado fue Campos, que está asociado con Red Bull. La estructura austriaca fue el nexo y esto facilitó la llegada del argentino a la escuadra ibérica con 30 años de experiencia en las categorías promocionales.

Mattia fue de menor a mayor en el certamen y siempre se mostró muy comprometido para poder acelerar su adaptación. Terminó en el puesto 13° el campeonato con 54 puntos, misma cantidad que el polaco Maciej Gładysz, quien logró una victoria (segunda carrera en Gran Bretaña) y se ubicó duodécimo en la tabla general.