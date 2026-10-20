Javier Milei partió rumbo a España

El presidente Javier Milei emprendio en la noche del lunes otro viaje al exterior para disertar sobre economía y brindar una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González. La única reunión política será con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el miércoles a las 12. El jefe de Estado estará de nuevo en Argentina para el jueves a las 8.

Milei, que aterrizará en Madrid este martes al mediodía de la Argentina, visitará Europa en el medio de las protestas estudiantiles en Francia y Bélgica, las manifestaciones contra la inflación en Italia y contra la especulación inmobiliaria que encarece el costo de la vivienda en Portugal, en línea con las últimas protestas que hubo en España, que incluyeron la acampada de Sol por el derecho a la vivienda.

Además, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se jugará su cargo en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Sánchez irá por la reelección como candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y este sábado defendió el sistema público de pensiones cuando lanzó su candidatura: "Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan".

Como España cuenta con un sistema parlamentario, la ciudadanía elegirá quiénes ocuparán las bancas del Senado y del Congreso de los Diputados. Luego, el rey de España investirá a un presidente que esté respaldado por la mayoría de los flamantes diputados. Por lo tanto, elegir legisladores implica elegir indirectamente al presidente.