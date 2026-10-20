Hoy removerán el viejo puente de hierro sobre el río Vaqueros

Hoy comenzará la reubicación del viejo puente metálico sobre el río Vaqueros, que tiene 112 años de antigüedad.
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Hoy comenzará la reubicación del viejo puente metálico sobre el río Vaqueros, que tiene 112 años de antigüedad.

El traslado será en tres partes. El director de Vialidad Nacional, Federico Casas dijo que “Son tres tramos de 33 metros, que cada uno de ellos pesa 85 toneladas”.

Cuando la obra termine habrá dos carriles en un sentido y dos en otro.

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