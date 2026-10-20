Sáenz firmó convenios con el CFI por $4.000 millones para fortalecer a las MiPyMEs

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta mañana la firma de dos convenios con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destinados a ampliar las herramientas de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y fortalecer su competitividad.

“El verdadero motor de esta provincia son ustedes”, expresó el mandatario al dirigirse a emprendedores y empresarios salteños, y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de acompañar al sector productivo con herramientas concretas para crecer, invertir y generar empleo.

Los acuerdos contemplan aportes por $4.000 millones para el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL) y la implementación del Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI, que brindará asistencia técnica y financiera para fortalecer las cadenas de valor e impulsar la participación de empresas locales en grandes proyectos de inversión. En este marco, Corriente Argentina S.A., vinculada al proyecto minero Taca Taca de First Quantum Minerals, formalizó su adhesión al programa.

La firma se realizó durante la jornada CLAVES – Herramientas para competir, organizada por el Gobierno de la Provincia, a través de la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, junto al CFI.

Durante su discurso Sáenz recordó que la creación de FOGASAL, mediante la Ley 8.509, respondió al compromiso de ampliar las posibilidades de acceso al crédito de las empresas salteñas. Explicó que el nuevo convenio permitirá fortalecer su Fondo de Riesgo con $4.000 millones: $2.000 millones aportados por la Provincia, en dos cuotas de $1.000 millones, y otros $2.000 millones del CFI.

“¿Saben lo que significa esto en la vida cotidiana de un comerciante de San Martín, de un productor de Anta o de un prestador turístico de los Valles? Significa terminar con esa pared injusta en el mostrador de los bancos donde le decían: ‘Mire, su idea es buena, pero usted no califica porque no tiene garantía’. ¡Se terminó! A partir de hoy, esa garantía la pone la Provincia. El Estado comparte el riesgo para que nuestras empresas se animen a dar el salto”, afirmó, al señalar que la iniciativa busca superar las dificultades que enfrentan muchos comerciantes, productores y prestadores turísticos para acceder al financiamiento bancario.

El Gobernador sostuvo además que la medida forma parte de una política de acompañamiento al sector productivo frente a un contexto nacional complejo. “A los problemas les ponemos el pecho, nos unimos, planificamos y buscamos alternativas creativas para salir adelante”, manifestó.

Asimismo, destacó que las garantías del CFI ya respaldaron a sectores como la lechería, el turismo y la agroindustria por más de $1.300 millones, mientras que los créditos directos del organismo superaron los $3.700 millones en Salta. También resaltó que el 65% de esos fondos se destinó a empresas conducidas por mujeres salteñas y anunció que se ampliarán los recursos disponibles para que más proyectos puedan acceder al financiamiento.

Sáenz también valoró la puesta a disposición del Programa de Gestión Energética y Ambiental, sin costo para las PyMEs, con herramientas para mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción. “En nuestro norte es la diferencia entre ser competitivos o quedar fuera del mercado”, afirmó.

El mandatario subrayó la importancia de que las inversiones en minería, energía y agroindustria generen oportunidades concretas para la economía provincial. “No queremos una economía de enclave donde vengan las grandes inversiones y nos dejen solo pozos y caminos rotos. La minería que queremos y defendemos es la que contrata mano de obra salteña y la que compra a proveedores locales”, enfatizó.

En ese sentido, destacó el Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI, que permitirá acompañar a las MiPyMEs mediante asistencia técnica, capacitación y financiamiento, además de fortalecer su vinculación con empresas centrales y grandes proyectos de inversión. Agradeció especialmente a First Quantum Minerals y a Corriente Argentina por sumarse a esta iniciativa.

Sáenz también remarcó la importancia de avanzar en infraestructura logística y apertura de mercados para mejorar la competitividad de la producción salteña. Al referirse a la agenda de trabajo provincial, que incluye reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector ferroviario, destacó el papel del Corredor Bioceánico y de las rutas estratégicas para reducir costos y facilitar el acceso a mercados internacionales. “Financiamiento, infraestructura logística y apertura de mercados al mundo: ese es el rumbo que tiene nuestro gobierno para Salta”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario agradeció a Lamothe y al equipo del CFI por el acompañamiento, así como al ministro Ricardo Villada y a los representantes de las cámaras empresariales por su trabajo conjunto.

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó que la creación de FOGASAL permitirá ampliar el acceso al crédito de las PyMEs salteñas, tanto a través de las herramientas del organismo como del sistema bancario nacional. Además, subrayó la importancia de integrar a las empresas locales al desarrollo minero y productivo de Salta, y afirmó que la articulación entre la Provincia y el CFI permitirá contar con herramientas concretas para acompañar ese proceso.

“Con estas decisiones políticas, Gustavo, estás poniendo a Salta a la altura de los desafíos que tiene por delante”, expresó y reafirmó el compromiso del CFI de acompañar el desarrollo provincial.

La jornada CLAVES

Por su parte, el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada, señaló que CLAVES busca acercar herramientas concretas para mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Remarcó que las PyMEs representan más del 90% de las unidades productivas y generan más de dos tercios del empleo provincial.

La jornada abordó cuatro ejes: financiamiento, garantías para facilitar el acceso al crédito, desarrollo de proveedores locales y eficiencia energética, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Estado, los organismos de financiamiento y el sector privado.

Del acto participaron el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, Julio Argentino San Millán; el secretario de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo; el director del CFI, Esteban Rodríguez, funcionarios, empresarios y emprendedores.

Los convenios

Asistencia financiera para FOGASAL

El convenio entre la Provincia, FOGASAL y el CFI prevé aportes por $4.000 millones para fortalecer el Fondo de Riesgo y ampliar la capacidad de otorgar garantías a las MiPyMEs. La herramienta busca facilitar el acceso al crédito para sostener actividades, invertir, incorporar tecnología, mejorar procesos productivos y promover exportaciones.

Programa de Desarrollo de Proveedores

El acuerdo de adhesión al programa del CFI apunta a fortalecer la competitividad de las MiPyMEs y su integración en cadenas de valor estratégicas. Incluye asistencia técnica y financiera, capacitación en herramientas de financiamiento, mejora de la gestión empresarial y vinculación entre grandes empresas y proveedores locales.