Orán: fueron detenidas cinco personas con orden de captura

Policías de distintas áreas del Distrito de Prevención 2 llevaron adelante, en los últimos días, operativos de Protección Ciudadana Integral en el departamento Orán.

Los trabajos incluyeron patrullajes en distintos sectores, controles vehiculares y comerciales, además de entrevistas vecinales en las localidades de Orán, Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Urundel, entre otros puntos.

Como resultado, 176 personas fueron infraccionadas por incumplimientos de las normativas contravencionales, tales como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la realización de fiestas clandestinas y desórdenes, entre otros. Asimismo, 18 personas fueron demoradas por delitos contra la propiedad, infracciones relacionadas con drogas y otros hechos. Además, se detectaron cinco códigos rojos y se detuvo a las personas requeridas. Se dio intervención a la Fiscalía correspondiente.

Estos operativos se desarrollan en toda la provincia con el objetivo de contrarrestar delitos y contravenciones, reforzar la presencia policial en las calles y atender las demandas de la comunidad.