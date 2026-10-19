Mañana abrirán las acreditaciones para la prensa para la semifinal de la Copa Argentina

La Agencia Provincial Salta Deportes del Gobierno de Salta informó que mañana abrirá el proceso de acreditación para los medios de comunicación interesados en cubrir la semifinal de la Copa Argentina (14ª Edición) entre Atlético Tucumán y Platense, que se disputará el miércoles 28 de octubre desde las 21.15, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

• Plazos

- Solicitud de acreditaciones: desde mañana 20 al jueves 23 de octubre a las 10.

- Respuesta a los pedidos (aprobación o rechazo): lunes 26 de octubre, de 13 a 15.

- Cambios de periodista: se podrán realizar hasta el sábado 25 de octubre a las 13.

Las acreditaciones se procesarán y se contestarán según los tiempos informados. Si no recibe confirmación acerca del estado de su acreditación, deberá esperar hasta dicha fecha o enviar su consulta vía e-mail a: [email protected].

· Cantidad de acreditaciones por medio

- Transmisiones radiales: máximo de 4 acreditaciones.

- Medios gráficos y programas radiales: 1 acreditación.

· Prioridad

La prioridad para acreditarse la tendrán los medios nacionales, los medios provinciales de las sedes, los medios que siguen a ambos equipos y aquellos que hayan tenido presencia en diversos partidos durante las diferentes etapas de la Copa Argentina, según el lugar disponible en el estadio.

· Aviso importante

Aquellos medios que piden acreditación para transmisión radial y no efectúan la transmisión en el estadio, se les sacará las acreditaciones solicitadas. Serán retirados del estadio y tanto el medio como los periodistas serán sancionados por tiempo indeterminado.

· Condiciones generales

- Medios de TV: no podrán acreditarse, dado que los derechos de TV de la Copa Argentina pertenecen a TyC Sports.

- Reporteros gráficos (fotógrafos): deben remitirse a su asociación para solicitar cupos disponibles. Los mismos deben pertenecer a ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) y tener credencial y pechera al día, sin excepción.

- No se acreditan medios digitales.

- Las credenciales de periodista son exclusivamente para mayores de edad.

· Retiro de acreditaciones

Para retirar las mismas se deberá presentar el código QR que le tiene que llegar a su mail o celular y el DNI de cada uno de los acreditados. En caso de no tenerlos, no se hará entrega de la credencial otorgada.

· Contacto y consultas

[email protected].