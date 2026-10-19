La familia del comisario Cordeyro pedirá una revisión de la investigación

Junto a su abogado, Roberto Reyes, los familiares cuestionaron la notificación y en la valoración de pruebas clave, señalaron que aún quedan medidas probatorias pendientes.
LocalesHace 1 díaPrensaPrensa
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La familia del comisario retirado Vicente Osvaldo Cordeyro, cuyo cuerpo fue encontrado hace un año en el cerro Elefante, en San Lorenzo, rechazó la decisión del Ministerio Público Fiscal de Salta de cerrar la investigación sobre su muerte y anunció que recurrirá a las herramientas legales disponibles para intentar revertir esa decisión.

“Vamos a interponer recursos de revisión. Previamente vamos a solicitarle al fiscal que nos notifique correctamente y hábilmente el tema de la resolución de ellos, porque nos mandaron la notificación vacía, en blanco, sin contenido”, dijo Reyes al medio Salta/12.

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