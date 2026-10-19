Estados Unidos pidió disolver el comité de la ONU que respalda el reclamo argentino por Malvinas

En medio de la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el organismo que cada año insta a ambos países a retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago.

El planteo fue formulado por una representante del gobierno de Donald Trump durante una reunión de la Cuarta Comisión, el órgano de la Asamblea General que se ocupa de asuntos políticos especiales y de descolonización. No se presentó ni se votó una resolución para disolver el Comité Especial: la funcionaria pidió que se termine su mandato.

La Cuarta Comisión aprobó ese día más de veinte proyectos de resolución y una decisión, varios de ellos basados en recomendaciones del Comité Especial. Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense sostuvo que el organismo “ha sobrevivido a su propósito original”.

Según argumentó, aunque más de 80 antiguas colonias se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas, el comité “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos cada año.

La funcionaria también cuestionó los viajes que realiza el organismo y describió sus “excursiones anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur” como un “desperdicio de tiempo y recursos de la ONU”.

En su intervención, señaló que la Asamblea General retiró a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero que el Comité Especial continúa celebrando audiencias anuales sobre la isla. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” de campañas políticas, afirmó.

La representante de Estados Unidos no mencionó a Malvinas. Sin embargo, la discusión toca de cerca el reclamo argentino: el Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, fue creado en 1961 para supervisar el proceso de descolonización y analizar la situación de los territorios no autónomos. La Argentina lleva cada año su posición a ese foro y reclama que el Reino Unido vuelva a negociar, en línea con las resoluciones de la ONU sobre la disputa.

El Reino Unido administra diez de los 17 territorios no autónomos que el comité trata en sus reuniones. Entre ellos está Malvinas. En junio, durante el encuentro anual del C-24, el canciller Pablo Quirno denunció la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en las islas. También reiteró el llamado argentino a retomar el diálogo directo por la soberanía.