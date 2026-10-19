Denuncian a funcionarios de Javier Milei por represión en la marcha universitaria

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , fue denunciada penalmente por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, a raíz de una publicación en la red social X en la que compartió imágenes de disturbios junto con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos” .

El posteo cuestionado fue publicado el 15 de octubre de 2026, a las 18.20, en el contexto de la reciente marcha federal universitaria. Para los denunciantes, el mensaje de la ministra excedió la crítica a posibles incidentes puntuales y terminó estigmatizando al conjunto de la comunidad universitaria.

La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano, quienes cuestionaron que la titular de Seguridad asociara el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas con episodios de violencia protagonizados por personas que, según señalaron, no fueron identificadas.

En el escrito sostuvieron que la funcionaria vinculó de manera “generalizada, arbitraria y temeraria” el reclamo por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con “la delincuencia y la violencia”.