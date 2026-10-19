Francia: El primer ministro pide toques de queda parciales

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, solicitó este lunes a las autoridades regionales la aplicación de toques de queda "parciales" y "localizados" en diversas ciudades del país para contener la ola de violencia, saqueos e incendios intencionales que se intensificó durante el último fin de semana. Además, no descartó la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando.

"Estoy absolutamente decidido a restablecer el orden", afirmó Lecornu en diálogo con los medios de comunicación. Respecto a la eventual aplicación de un régimen de excepción, el primer ministro señaló: "El estado de emergencia sigue siendo una medida muy seria, incluso en lo que respecta a su implementación. Por lo tanto, si es necesario, por supuesto que podríamos hacerlo. Sin embargo, en el estado actual de las cosas, la cuestión de los toques de queda y su aplicación parece adaptarse mejor a la situación que podríamos enfrentar".