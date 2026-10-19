Francia: El primer ministro pide toques de queda parciales

Sébastien Lecornu solicitó aplicar restricciones nocturnas focalizadas para frenar la ola de violencia del fin de semana y no descartó declarar el estado de emergencia. La crisis provocó fuertes caídas en los mercados financieros mientras la Unión Europea monitorea las redes sociales contra la manipulación informativa y la incitación a la violencia.
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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, solicitó este lunes a las autoridades regionales la aplicación de toques de queda "parciales" y "localizados" en diversas ciudades del país para contener la ola de violencia, saqueos e incendios intencionales que se intensificó durante el último fin de semana. Además, no descartó la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando.

"Estoy absolutamente decidido a restablecer el orden", afirmó Lecornu en diálogo con los medios de comunicación. Respecto a la eventual aplicación de un régimen de excepción, el primer ministro señaló: "El estado de emergencia sigue siendo una medida muy seria, incluso en lo que respecta a su implementación. Por lo tanto, si es necesario, por supuesto que podríamos hacerlo. Sin embargo, en el estado actual de las cosas, la cuestión de los toques de queda y su aplicación parece adaptarse mejor a la situación que podríamos enfrentar".

Las restricciones sugeridas buscan proteger a los comercios y establecimientos de los graves destrozos sufridos durante las manifestaciones del fin de semana, aunque el mandatario aclaró que los toques de queda serán focalizados y descartó imponer una medida total en la ciudad de París.

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Múltiples ciudades francesas implementaron toques de queda, los cuales comenzaron el lunes por la noche tras los saqueos e incidentes registrados durante las protestas del pasado fin de semana. Las medidas comenzaron a aplicarse luego de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informara en conferencia de prensa que se establecerían toques de queda parciales en algunas áreas.
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