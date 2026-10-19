"Estoy absolutamente decidido a restablecer el orden", afirmó Lecornu en diálogo con los medios de comunicación. Respecto a la eventual aplicación de un régimen de excepción, el primer ministro señaló: "El estado de emergencia sigue siendo una medida muy seria, incluso en lo que respecta a su implementación. Por lo tanto, si es necesario, por supuesto que podríamos hacerlo. Sin embargo, en el estado actual de las cosas, la cuestión de los toques de queda y su aplicación parece adaptarse mejor a la situación que podríamos enfrentar".
Francia: El primer ministro pide toques de queda parciales
InternacionalesHace 1 díaPrensa
Sébastien Lecornu solicitó aplicar restricciones nocturnas focalizadas para frenar la ola de violencia del fin de semana y no descartó declarar el estado de emergencia. La crisis provocó fuertes caídas en los mercados financieros mientras la Unión Europea monitorea las redes sociales contra la manipulación informativa y la incitación a la violencia.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, solicitó este lunes a las autoridades regionales la aplicación de toques de queda "parciales" y "localizados" en diversas ciudades del país para contener la ola de violencia, saqueos e incendios intencionales que se intensificó durante el último fin de semana. Además, no descartó la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando.
Las restricciones sugeridas buscan proteger a los comercios y establecimientos de los graves destrozos sufridos durante las manifestaciones del fin de semana, aunque el mandatario aclaró que los toques de queda serán focalizados y descartó imponer una medida total en la ciudad de París.
Te puede interesar
Más ciudades francesas implementaron toque de queda
prensaInternacionalesHace 3 horas
Múltiples ciudades francesas implementaron toques de queda, los cuales comenzaron el lunes por la noche tras los saqueos e incidentes registrados durante las protestas del pasado fin de semana. Las medidas comenzaron a aplicarse luego de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informara en conferencia de prensa que se establecerían toques de queda parciales en algunas áreas.
Lula da Silva a Flávio Bolsonaro: “¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?”
PrensaInternacionalesHace 1 día
En la previa a la segunda vuelta, el mandatario del país vecino cuestionó el modelo económico del Gobierno argentino y le preguntó a su rival si imitará las políticas de ajuste de La Libertad Avanza.