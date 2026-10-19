La Universidad Abierta de la Tercera Edad celebrará su Gala Anual en el Teatro Provincial

La gala se realizará este martes 20 de octubre, a las 16:30, en Zuviría 70, con entrada libre y gratuita.
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El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de las Personas Mayores, invita a la comunidad a participar de la Gala Anual de la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), que se realizará el martes 20 de octubre, a las 16:30, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

Durante la jornada, estudiantes y docentes de los distintos talleres compartirán presentaciones de canto, tango, folclore, danzas contemporáneas, taichí, danzas árabes y danzaterapia.

La gala busca reconocer el compromiso, la creatividad y el protagonismo de las personas mayores, promoviendo espacios de aprendizaje, participación y expresión a través del arte y la cultura.

Asimismo, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos destinados al Comedor San Francisco del Asentamiento Israel.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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