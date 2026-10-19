Este viernes 23 habrá una nueva edición de La Muni Animal

La Municipalidad realizará este viernes 23 una nueva jornada de >La Muni Animal>, actividad que tiene como objetivo promover la tenencia responsable de animales de compañía. Será de 17 a 20 hs, en la Plaza España.

Durante la jornada habrá vacunación antirrábica y desparasitación gratuita, peluquería canina sanitaria, consultas de adiestramiento y asesoramiento en derecho animal.

Además, estará presente el Centro de Adopciones Municipal “Nicolás Mancilla”, con perros que buscan una familia y una segunda oportunidad. Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.

La propuesta contará también con un stand solidario para proteccionistas y activistas, destinado a recaudar fondos para sus propios rescates, y un espacio de empresas colaboradoras, relacionadas con el bienestar animal.