Este viernes 23 habrá una nueva edición de La Muni Animal

La jornada será de 17 a 20 hs, en Plaza España con el objetivo de promover la tenencia responsable. También se realizarán vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones, consultas sobre adiestramiento y asesoramientos sobre derecho animal.
LocalesHace 1 díaPrensaPrensa
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La Municipalidad realizará este viernes 23 una nueva jornada de >La Muni Animal>, actividad que tiene como objetivo promover la tenencia responsable de animales de compañía. Será de 17 a 20 hs, en la Plaza España.

 Durante la jornada habrá vacunación antirrábica y desparasitación gratuita, peluquería canina sanitaria, consultas de adiestramiento y asesoramiento en derecho animal.

Además, estará presente el Centro de Adopciones Municipal “Nicolás Mancilla”, con perros que buscan una familia y una segunda oportunidad. Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.

La propuesta contará también con un stand solidario para proteccionistas y activistas, destinado a recaudar fondos para sus propios rescates, y un espacio de empresas colaboradoras, relacionadas con el bienestar animal.

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