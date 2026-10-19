McLaren venderá cinco autos históricos de F1

McLaren pondrá a la venta cinco monoplazas históricos de Fórmula 1, todos en condiciones de funcionamiento y con antecedentes en competencias o pruebas realizadas por campeones de la categoría. La colección incluye autos vinculados a Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jenson Button y Lando Norris, además de uno que fue conducido por el actor Brad Pitt durante la preparación de la película F1.

Los vehículos serán comercializados a través del especialista en autos de lujo Tom Hartley Jr. y serán preparados por McLaren para sus próximos propietarios. Aunque no se anunciaron precios oficiales, se estima que cada unidad podría venderse por entre 5 y 10 millones de libras esterlinas, por lo que la operación podría recaudar decenas de millones.

"Estos coches se fabricaron para ser conducidos y competir, y queremos que se utilicen y se disfruten", afirmó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing. El empresario explicó que la decisión busca evitar que los vehículos permanezcan guardados y permitir que su historia siga vigente a través de nuevos propietarios.

Entre las unidades más antiguas hay dos McLaren MP4/6A de 1991, equipados con motores Honda V12. Los autos fueron utilizados por el austríaco Gerhard Berger y probados por Ayrton Senna durante la temporada en la que conquistó su tercer campeonato mundial. Uno terminó segundo en el Gran Premio de San Marino y el otro logró el segundo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña.

La colección también incluye un McLaren MP4/27A de 2012, conducido en competencia por Jenson Button, campeón mundial de 2009, y probado por Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1.