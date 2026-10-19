Nicolás Keenan anunció que será papá junto a Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos

Un una emotiva publicación de Instagram, Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, anunció que será padre por primera vez junto a su novio Rob Jetten, actual primer ministro de Países Bajos. El jugador de la selección argentina de hockey, que participó en el último Mundial donde Los Leones lograron el bronce, está en pareja con el político neerlandés desde 2022 -oficializaron su relación dos años después- y siempre comparten su intimidad en las redes sociales.

En un posteo que incluyó tres fotos, escribieron: “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”.

La publicación, que generó un fuerte impacto en las redes sociales, también tuvo los testimonios de Jetten y Lisa. Por parte del dirigente político neerlandés, el foco estuvo puesto en la gestante que fue partícipe fundamental para lograr el anhelo de la pareja.

“Estamos inmensamente agradecidos con nuestra donante de óvulos, nuestra gestante y sus respectivas familias por ayudarnos a hacer realidad este sueño”, expresó Jetten.