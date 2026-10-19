Habrá 200 cupos más para el 40° Triatlón de la Cumbre

La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que se suman 200 cupos más para el 40° Triatlón de la Cumbre.

Se habilitarán el martes a partir de las 20 hs. Estos se suman a los 1000 que ya se habían anunciado.

La carrera se llevará a cabo el 6 de diciembre. Como el año pasado, habrá tres modalidades: Triatlón, Biatlón y Trepada al cerro San Bernardo.

Las inscripciones cuestan $60.000 para el Triatlón, con Milla Urbana incluida, y $50.000 para el Biatlón y la Trepada al Cerro, también con Milla. Se pueden completar en la siguiente página: https:// fiestanacionaldeldeporte.com. ar/ .

«Los cupos anteriores volaron y muchas personas se quedaron con las ganas de anotarse. Es por eso que sumamos más lugares, buscando que la mayor cantidad de deportistas pueda estar presente en esta gran cita», dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

El Triatlón de la Cumbre combina natación, ciclismo y pedestrismo en un recorrido exigente y espectacular, pensado para vivir el deporte en contacto con la naturaleza y el paisaje de Salta. Junto a la Milla Urbana, una carrera de 1.609 metros por las calles de la ciudad, propone una fiesta del deporte que celebra el esfuerzo, la superación y la pasión por competir.

Se espera una gran convocatoria. Se recomienda anotarse rápidamente para garantizar el cupo.