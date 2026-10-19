Alerta amarilla por fuertes vientos en distintas zonas de la Puna salteña

Las zonas de la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos se encuentran bajo alerta amarilla por viento.

Según el informe, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones, evitar las actividades al aire libre en sectores expuestos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

