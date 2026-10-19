Alerta amarilla por fuertes vientos en distintas zonas de la Puna salteña

El aviso estará vigente de 12 a 18 horas y anticipa vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en los sectores más elevados de la cordillera.
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Las zonas de la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos se encuentran bajo alerta amarilla por viento.

Según el informe, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones, evitar las actividades al aire libre en sectores expuestos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
 

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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