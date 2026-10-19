77 conductores con alcoholemia positiva

El trabajo se realizó durante controles vehiculares fijos y móviles desplegados en distintos puntos de la provincia. Se realizaron 5.925 test de alcoholemia, de los cuales 77 dieron resultado positivo; los conductores fueron sancionados.
LocalesHace 1 díaPrensaPrensa
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La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo realizado por la Policía Vial en distintos puntos de control de la provincia, con la finalidad de promover la conducción segura y responsable.

En ese contexto, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial fiscalizaron durante el fin de semana 8.497 vehículos y sancionaron a 1.021 infractores a la normativa vial.

Se realizaron 5.925 test de alcoholemia, de los cuales 77 correspondieron a conductores con alcoholemia positiva.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente estos operativos preventivos junto a la Policía de Salta, con el objetivo de reforzar los controles en las principales vías de circulación y promover una conducción responsable y segura.    

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