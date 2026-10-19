El Gobierno aprobó un plan de retiros voluntarios para empleados públicos

El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados estatales, con distintas modalidades de compensación económica según las características laborales y previsionales de cada trabajador. La iniciativa forma parte de la política de reorganización de la estructura estatal y establece condiciones para quienes quieran finalizar su vínculo con la Administración Pública Nacional.

La convocatoria está prevista del 1° al 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días corridos. El programa alcanza al personal de planta permanente y a determinados trabajadores contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada.

Uno de los puntos centrales de la normativa es que los puestos de quienes acepten el retiro serán eliminados una vez concretada la desvinculación. De esta manera, las vacantes no podrán utilizarse para justificar nuevas incorporaciones de personal.

El régimen contempla diferentes alternativas de pago según la edad, los aportes previsionales y la antigüedad de cada trabajador.